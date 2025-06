Giovanni Leoni, ormai, è diventato un profilo molto ambito in Italia e in Europa e sulle sue tracce ci sarebbe con determinazione anche il nuovo Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri. I rossoneri, infatti, potrebbero salutare due elementi della rosa in quel reparto. Da una parte Fikayo Tomori, per cui continuano ad arrivare richieste anche dalla Premier League e che ad una cifra interessante potrebbe dire addio. Dall'altra Malick Thiaw su cui c'era sicuramente l'interesse del Bayer Leverkusen e che potrebbe comunque tornare in voga come profilo per altri club in Europa.