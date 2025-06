Calciomercato Milan, Leoni: assalto pronto! In mano due jolly: le ultime

Secondo 'Il Corriere dello Sport', il Milan si starebbe muovendo su tutti i fronti in questo calciomercato non solo a centrocampo. L'undici titolare, secondo il quotidiano, potrebbe essere molto diverso da quello che ha concluso il campionato all'ottavo posto. Rivoluzionato, per l'appunto. A cominciare dalla difesa: via il terzino destro, via il terzino sinistro, via almeno uno dei quattro centrali. Al loro posto almeno tre giocatori nuovi.