Calciomercato Milan – Lenglet nuovo nome per la difesa

Il giornalista fa sapere che c’è grande fermento anche in casa Milan. I programmi della dirigenza sono chiari: bisogna intervenire in attacco e in difesa. Per quest'ultimo reparto si è aggiunto alla lista di Furlani e Moncada un nuovo profilo: si tratta di ClémentLenglet, centrale mancino dell'Aston Villa attualmente in prestito dal Barcellona.