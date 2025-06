Calciomercato Milan, Lecce su Camarda: l’idea sulla formula dell’affare

Francesco Camarda lascerà il Milan in prestito in questa sessione estiva di calciomercato: finirà al Lecce? Pantaleo Corvino ha un'idea

Il Lecce sta per perdere il suo bomber, Nikola Krstović, autore di 12 gol e 5 assist in 38 partite tra Serie A e Coppa Italia nell'ultima stagione. Il montenegrino, classe 2000, è infatti conteso dai portoghesi dello Sporting Lisbona e dagli inglesi del Leeds United (in vantaggio).