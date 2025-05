Calciomercato Milan, Leao: sirene arabe e inglesi. Il punto

Manca sempre meno alla fine della stagione e all'inizio del calciomercato estivo . Il Milan lavora per il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, ma dovrà pensare anche ai movimenti da fare nella rosa rossonera. Tra rinnovi, cessioni e possibili acquisti, la dirigenza dovrà sciogliere molti dubbi in vista del futuro. Gazzetta.it parla di alcuni casi specifici in casa Milan con le percentuali di un possibili addio durante la prossima sessione di calciomercato. Ecco la situazione di Rafael Leao .

Calciomercato Milan, Leao resta? Doppio pericolo. Le ultime novità

Come ricorda la rosea, il contratto di Leao è lungo, scadrà a giugno 2028 e non ci sarebbe necessità di venderlo durante la prossima sessione di calciomercato. Dipenderà tutto dalle offerte, con l'Arabia e la Premier League in agguato. Sono i due mercati in cui si può spendere molto, cosa che servirà sia per quanto riguarda il cartellino che lo stipendio. La clausola sarà attivabile a luglio, ma i 175 milioni di euro sembrerebbe troppi per tutti. Secondo la rosea le possibilità di addio di Leao sono al 35%. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, super colpo in difesa! C'è un piano già pronto>>>