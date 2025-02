Calciomercato Milan, Leao un’opportunità per il Barcellona? Le ultime

Come scrive il Mundo Deportivo, la priorità del Barcellona sarebbe quella di rinforzare la linea d'attacco con un calciatore di alto livello. Rafael Leao , si legge, sarebbe anche un obiettivo del club spagnolo. Al momento però, i blaugrana, preferirebbero Luis Diaz del Liberpool che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2027 con il Liverpool.

Calciomercato Milan, il Barcellona cerca un attaccante: occhi sempre su Leao?

Sempre secondo il Mundo Deportivo, Leao non sarebbe una priorità ma potrebbe rappresentare un'opportunità di calciomercato, soprattutto se il Milan non dovesse qualificarsi per la prossima Champions League. Tutto questo con una possibile mano da parte di Jorge Mendes. Al momento sono solo voci e il destino di Leao sembra legato a quello del Milan anche per il futuro. Il portoghese resta troppo importante per i rossoneri, sia per l'oggi che per il domani. Ricordiamo poi che Leao ha una clausola molto alta (175 milioni di euro).