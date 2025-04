Calciomercato Milan, Leao nel mirino dell’Arabia: il prezzo (Alto) fa sperare i tifosi

Tuttavia, in questa complessa dinamica di mercato, emergono due regole fondamentali. La prima riguarda il prezzo: la dirigenza del Milan è consapevole del valore del suo gioiello e difficilmente si siederà al tavolo delle trattative per cifre inferiori ai 60-70 milioni di euro. Qualsiasi club interessato dovrà presentare un'offerta congrua per avviare una vera e propria discussione.

La seconda regola, non meno importante, sottolinea come il futuro di Leao influenzi direttamente le strategie di mercato in entrata del Milan. Una sua eventuale cessione libererebbe risorse economiche importanti, permettendo al club di investire su nuovi profili per rinforzare la squadra. Proprio per questa ragione, la decisione sul futuro di Leao potrebbe arrivare già nelle prime fasi del mercato estivo: una partenza a giugno o luglio appare più probabile rispetto a un addio negli ultimi giorni di agosto, quando le dinamiche di mercato diventano più frenetiche e complesse da gestire per il Milan.

Il futuro di Rafa Leao è quindi un nodo cruciale per il Milan. I tifosi sperano in una sua permanenza, ma la forza delle offerte, soprattutto quelle provenienti dall'Arabia, e la necessità del club di fare quadrare i conti potrebbero portare a scenari diversi. Il mercato rossonero è in attesa di capire quale sarà il destino del suo numero 10, un destino che inevitabilmente condizionerà le prossime mosse della dirigenza. LEGGI ANCHE: Ecco il LIVE del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan! >>>