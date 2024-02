Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Leao saluterà a fine stagione”

Nelle ultime settimane Rafael Leao ha più volte sottolineato la propria intenzione di rimanere al Milan e ha rimarcato come si senta a casa in maglia rossonera. Nonostante ciò, però, non è così certa una sua permanenza nel corso della prossima stagione. Gli ultimi giorni, infatti, hanno visto susseguirsi voci di un interesse da parte del PSG , che avrebbe individuato nel lusitano il sostituto perfetto per il partente Kylian Mbappé .

Come riferito dal portale inglese 'HITC', infatti, Rafael Leao potrebbe salutare il Milan al termine della stagione. Tre le destinazioni più probabili. In primis il Chelsea, ammiratore di lunga data, ma anche il PSG che come detto lo vorrebbe per sostituire Kylian Mbappé. In ultimo, ma non per importanza, anche il Barcellona, che con il nuovo corso potrebbe investire in quella zona del campo. LEGGI ANCHE: Monza-Milan, le probabili formazioni: Pioli rivoluziona l'attacco >>>