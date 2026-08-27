Secondo quanto riferito da Luca Bianchin, il Milan e Leao sono arrivati al punto di svolta: il numero 10 rossonero è un passo dall'addio e non sarà presente a San Siro per la sfida contro il Venezia, complice anche una condizione fisica non ottimale.

Milan, asta per Leao

Nelle 20 ultime 24 ore però, è esplosa un'asta internazionale traIntorno all'una di notte, il club inglese ha fatto irruzione nella trattativa offrendo alun prestito oneroso da 8 milioni di euro con obbligo di riscatto per una cifra complessiva che tocca la soglia dei 50 milioni.

Per il portoghese è pronto un ingaggio da circa 6,5 milioni a stagione, con la Premier che rappresenta la destinazione preferita. Il club turco invece ha risposto proponendo 45 milioni al Milan e 12 il giocatore: il mediatore Gardi a Milano da due giorni per cercare di condurre la trattativa e punta anche alla presenza squadr di Victor Osimhen.

Per convincere il portoghese, Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, spinge per chiudere subito con una proposta di ingaggio da 8/9 milioni che potrebbe rivelarsi decisiva: dopo sette anni in rossonero Leao ha maturato la consapevolezza di non essere più al centro del progetto tecnico.