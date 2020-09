Calciomercato Milan – Laxalt in uscita: può arrivare Bruno Pittòn

NOME NUOVO PER LA FASCIA

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, in casa Milan Bruno Pittòn del San Lorenzo potrebbe sostituire Diego Laxalt. “Milan sempre al lavoro per piazzare Diego Laxalt anche se alto ingaggio (€1,7M netti a stagione) resta uno scoglio: come sostituto idea Bruno Pittón del San Lorenzo. Rossoneri valutano prestito con diritto di riscatto (può diventare obbligo a tot presenze)”, ha scritto su Twitter l’esperto di calciomercato.

FOFANA-LEICESTER, ORE CALDE>>>