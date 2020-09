Calciomercato Milan – Fofana: il Leicester arriva a 40 milioni

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, il Leicester avrebbe alzato a 40 milioni (bonus inclusi) la sua offerta per Wesley Fofana. Una proposta che avrebbe fatto vacillare il Saint-Étienne, ovviamente intenzionato a monetizzare il più possibile dalla cessione del gioiellino francese. Sul centrale francese c’è da tempo anche il Milan interessato a rinforzare la propria difesa con un giocatore importante. Logico che il Milan a queste cifre non tratta il giocatore, il quale aveva già alcune settimane fatto sapere che avrebbe voluto accettare la proposta di giocare in un campionato come la Premier League.

