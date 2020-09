Calciomercato – Dall’Inghilterra: maxi offerta del West Ham per Fofana

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Sky Sport News UK, il West Ham avrebbe offerto 25 milioni di euro più 11 di bonus al Saint Etiénne per Wesley Fofana, difensore francese classe 2000 accostato anche al Milan in queste settimane.

Il centrale del club francese è da tempo accostato ai rossoneri come rinforzo difensivo, ma Fofana piace molto anche al Leicester. Lo stesso difensore classe 2000 aveva rivelato alcune settimane fa che avrebbe accettato l’offerta delle Foxes, confessando come fosse un suo sogno giocare in Premier League. La trattativa ha poi vissuto una frenata inaspettata, riaprendo altri scenari di mercato. Il prezzo fissato dal Saint-Etiénne sembra ad oggi proibitivo per il Milan che deve necessariamente prima fare cassa cedendo Lucas Paquetà a centrocampo e un centrale tra Duarte e Musacchio. Senza uscite non ci saranno entrate.

