Calciomercato Milan – Sfuma Fofana, andrà al Leicester: le sue parole

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan è alla ricerca di almeno un profilo da inserire in difesa. Tra i nomi emersi nelle ultime settimane c’è quello di Wesley Fofana, promettente giocatore del Saint-Etienne. Lo stesso giocatore ha svelato il suo futuro ai microfoni de ‘L’Equipe’, un futuro che però non sarà rossonero. Le sue dichiarazioni: “Ho accettato l’offerta del Leicester, sogno di giocare in Premier League. Questo contratto può cambiare la mia vita, devo proteggere la mia famiglia. Ho ricevuto tante offerte”.

