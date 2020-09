Calciomercato Milan – Bale, il Real Madrid pronto a pagare metà ingaggio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nei giorni scorsi è arrivato il clamoroso retroscena su un Gareth Bale vicino al Milan. L’indiscrezione arriva dai bookmakers inglesi, che hanno addirittura dato per fatto l’affare. Arrivano altri aggiornamenti in merito alla cessione del gallese, che ormai sembra certa. Secondo quanto riferisce il ‘Telegraph’ il Real Madrid, proprietaria del cartellino, pur di liberarsi di Bale, sarebbe pronto ad accollarsi metà del suo ingaggio monstre, pari a 15 milioni di euro. Questa sarebbe davvero un’ottima notizia per qualsiasi squadra che volesse provare l’assalto all’ex Tottenham.

IL MILAN PRESENTA LA SECONDA MAGLIA: ECCO QUANDO >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>