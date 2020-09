Milan, sabato la presentazione della seconda maglia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella giornata di sabato 12 settembre, alle ore 9.00 via social, sarà presentata ufficialmente la seconda maglia del Milan, che poi verrà utilizzata con ogni probabilità nell’amichevole di Milanello contro il Brescia. Con ogni probabilità sarà ancora bianca ma potrebbe avere, come anticipato dal sito FootyHeadlines, dei dettagli rossi.

Per i tifosi rossoneri la maglia è già in prenotabile e in vendita sul sito rossonero e da sabato inizierà ad essere inviata e consegnata.

