Calciomercato – Bale al Milan? In Inghilterra lo danno per fatto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato l’arrivo dal Real Madrid di Brahim Diaz, giovane attaccante spagnolo di assoluto talento, tanto che il club madridista non ha ceduto sulla richiesta di diritto di riscatto del club rossonero e lo ha lasciato partire solamente in prestito. Per molti, però, Paolo Maldini potrebbe aver strappato un possibile accordo con un altro calciatore del Real Madrid, visti i buonissimi rapporti che intercorrono tra le due società.

Nella rosa spagnola ci sono diversi esuberi che potrebbero fare comodo al Milan: Nacho in difesa, ma anche Jovic in attacco di cui si è parlato molto soprattutto a luglio quando sembrava scontato l’addio di Ibrahimovic. Un altro nome che però sta facendo parlare nelle ultime ore è quello di Gareth Bale, completamente fuori dal progetto tecnico di Zinedine Zidane e che quindi potrebbe chiedere di cambiare aria.

Il gallese, secondo i bookmakers inglesi, sarebbe molto vicino al trasferimento al Milan: la quota del club di via Aldo Rossi è infatti la più bassa. Bale rappresenterebbe per la squadra di Pioli un rinforzo di assoluto livello sia tecnico che di esperienza, dal momento che il mancino gallese è un classe 1989. Il Real non opporrebbe resistenza a lasciarlo partire e lo valuta meno di 30 milioni.

La difficoltà principale, tuttavia, riguarda l’ingaggio dal momento che Bale percepisce la bellezza di 15 milioni a stagione. Anche se metà dello stipendio dovesse essere pagato dai Blancos risulterebbe comunque complicato pensare che il Milan possa dare più di 7 milioni all’ex Tottenham. L’ipotesi rimane quindi molto complicata.

