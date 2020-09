Milan, ecco il piano: Ibrahimovic e tanti giovani pronti ad esplodere

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, Ibrahimovic è il leader maximo del Milan. Lo svedese non ha solo trasformato l’intera squadra, ma ha permesso ai singoli di crescere di giorno in giorno in allenamento. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

La conferma di Ibrahimovic

L’obiettivo del Milan è chiaro. L’esperienza, la classe, il carisma di Ibrahimovic unite ai tanti giovani presenti in squadra. Ad esempio Tonali venerava Ibra, mentre a breve condividerà lo spogliatoio con lui. Discorso simile per Brahim Diaz, che nella giornata di ieri ha svolto il suo primo allenamento a Milanello: grazie a Zlatan, lo spagnolo può definitivamente esplodere.

I consigli di Zlatan

Insomma, l’importanza di Ibra è davvero indiscutibile. I suoi consigli sono preziosi per la squadra e per i singoli. Un esempio? Alexis Saelemaekers – impegnato con l’Under 21 del Belgio – ha pubblicato una storia sul profilo Instagram in cui ha detto: “Cerco di installare la mentalità di Zlatan ai miei compagni di Nazionale”. Bisogna aggiungere altro? Ibrahimovic è indispensabile.

