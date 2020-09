CALCIOMERCATO – Bale rossonero, bookmakers sicuri / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan potrebbe rinforzarsi ulteriormente in attacco, con una punta o con un esterno, ma solo nel caso in cui Paquetà venga ceduto per almeno 20 milioni. L’ultima idea pare essere Gareth Bale, gallese del Real Madrid. I bookmakers inglesi, infatti, sono abbastanza convinti del trasferimento in rossonero: la quota è la più bassa di tutte. Classe 1989, Bale rappresenterebbe un rinforzo di esperienza in un reparto molto giovane, ma soprattutto un acquisto di livello mondiale, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi a Madrid. Il Real non oppone resistenza ed è pronto a lasciarlo andare anche in prestito. Se il Milan invece volesse acquistarlo dovrebbe sborsare circa 28 milioni. Il vero problema è l’ingaggio: attualmente Bale percepisce 15 milioni e anche abbassandolo sensibilmente e pagato a metà col Real rischierebbe di essere fuori budget per i rossoneri. Nella video news le ultime.

