Milan-Monza, la probabile formazione che schiererà Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, questa sera si giocherà Milan-Monza, seconda gara amichevole per la squadra di Stefano Pioli ((diretta tv su Italia 1 alle 20:45). I rossoneri devono fare a meno di tanti nazionali, tuttavia il tecnico ci tiene a fare una buona gara in vista degli impegni ufficiali di Europa League, ormai imminenti.

La probabile formazione di Pioli

Secondo Tuttosport, ecco la formazione che Pioli schiererà in campo questa sera. In porta Antonio Donnarumma, con la difesa composta da Calabria, Bellodi, Duarte e Theo Hernandez: i due mediani, come sempre saranno Kessié e Bennacer, mentre sulla trequarti spazio a Laxalt, Paquetà e Halilovic. In attacco ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che giocherà ancora dal primo minuto, così come è successo con il Novara.

MILAN (4-2-3-1) A.Donnarumma; Calabria, Bellodi, Duarte, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Laxalt, Paqueta, Halilovic; Ibrahimovic. Allenatore:Pioli.

Gara senza Galliani e Berlusconi

Come ormai tutti sanno, Gallliani e Berlusconi non saranno in tribuna a San Siro. L’ex presidente del Milan è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele per il coronavirus, mentre Galliani sta bene -il tampone ha dato esito negativo -, ma resterà comunque nella sua abitazione in isolamento fiduciario, in attesa del prossimo test in programma lunedì.

Le parole di Galliani

A tal proposito l’amministratore delegato del Monza ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al Corriere della Sera: “Mi piange il cuore non poter essere presente. Berlusconi? È veramente dispiaciuto anche lui. Ne avevamo discusso a lungo martedì al tradizionale pranzo di Arcore quando il presidente riunisce il board di Fininvest. Gli avevo portato la rosa della squadra con le faccine di tutti i giocatori. Era curioso, voleva sapere tutto. Era felicissimo di iniziare la stagione del grande sogno laddove tutti i nostri sogni già si realizzarono. Ho sentito Paolo Berlusconi poco fa, anche lui vedrà la gara da casa: ci siamo ripromessi che l’anno prossimo a San Siro torneremo. Ma in campionato stavolta”.

BALE PROSSIMO COLPO DEL MILAN? >>>

FUTURO INCERTO PER UN CALCIATORE >>>