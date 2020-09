Coronavirus – Berlusconi, il bollettino medico: “E’ un paziente a rischio”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Berlusconi paziente a rischio. E’ questA la sintesi del bollettino delle 17 divulgato da Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolarintensiva dell’Ospedale San Raffaele. L’ex presidente del Milan è ricoverato al San Raffaele nella serata di ieri per il manifestarsi dei sintomi del coronavirus.

Le parole di Zangrillo su Berlusconi

“Abbiamo rilevato la positività in un soggetto che era asintomatico, nel volgere di qualche ora, nella serata di ieri, ho ritenuto di fare una visita e ho rilevato un blando coinvolgimento polmonare, per cui ho ritenuto opportuno approfondimento diagnostico, le cui risultanze mi hanno consigliato e indicato il ricovero – dice Zangrillo -.Da soggetto è divenuto paziente, ed è a rischio per età e patologie pregresse. Il suo umore non è dei migliori, come anche il mio”

