Yonghong Li: “Auguro una pronta guarigione a Berlusconi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Yonghong Li, ex presidente del Milan, ha voluto lanciare, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, un messaggio a Silvio Berlusconi, colpito dal coronavirus. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato ieri all’Ospedale San Raffaele per via della comparsa di alcuni sintomi del CoVid_19.

Le parole di Yonghong Li

Ecco cosa ha scritto: “Ti auguro una pronta guarigione Silvio! Stai attento”. La descrizione è accompagnata da un articolo del Financial Times che ha riportato la notizia del ricovero di Berlusconi, che inizialmente era asintomatico. Ecco il tweet.

