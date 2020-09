Calciomercato Milan – Bakayoko rossonero nel weekend: cifre e dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ci siamo: Tiémoué Bakayoko, classe 1994, farà finalmente ritorno al Milan. Lo ha riferito ‘Sport Mediaset’.

Bakayoko in prestito con diritto dai ‘Blues’

Il calciatore francese, nell’ultima stagione al Monaco, arriverà in rossonero, dove ha già giocato nella stagione 2018-2019, in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea.

Le cifre dell’operazione Bakayoko: vince il Milan

La trattativa si sta chiudendo sulla base di 3 milioni di euro di prestito oneroso ed un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro più qualche bonus in favore del club londinese.

Tra sabato e domenica, quindi, si attende la definitiva fumata bianca per il Bakayoko-bis. IL DIAVOLO NON SI FERMA QUI. ALTRA OFFENSIVA PER UN TOP PLAYER IN ATTACCO >>>