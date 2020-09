Calciomercato Milan – Il Diavolo prepara l’offerta per Chiesa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Nazione‘ oggi in edicola, il Milan sta puntando forte su Federico Chiesa, classe 1997, esterno offensivo della Fiorentina.

Il Milan sembra fare sul serio

Il Milan starebbe preparando un’offerta per convincere Rocco Commisso, Presidente del club viola, a lasciar partire Chiesa con destinazione Milano.

Commisso lo libera per non meno di 60 milioni

Per Commisso non è un problema cedere il suo numero 25: il patron del club gigliato, però, gli concederà il via libera soltanto in presenza di una proposta compresa tra i 60 ed i 65 milioni di euro.

CHIESA AL MILAN? ECCO COSA NE PENSA ‘SPORT MEDIASET’ >>>

CHIESA AL MILAN? ECCO COSA NE PENSA ‘SKY SPORT’ >>>