Calciomercato Milan – Chiesa, Maldini ci prova: l’offerta alla Fiorentina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, così come viene riportato da Spormediaset, è davvero scatenato sul mercato. Non solo Sandro Tonali, ma anche Brahim Diaz e Bakayoko, che a breve potrebbero diventare nuovi giocatori del Diavolo.

La vera novità, però, è che il Milan ci starebbe provando seriamente per Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina. In questo momento l’esterno offensivo preferirebbe la Juventus, ma Maldini e Massara avrebbero già offerto alla viola 20 milioni,più 10 milioni di bonus (come l’operazione Tonali) e il cartellino di Lucas Paqueta, giocatore che piace al presidente Commisso. Offerta importante che la Fiorentina valuterà, anche perchè Chiesa ha già deciso che cambierà maglia in questa sessione di mercato.

Per quanto riguarda invece gli altri colpi di mercato, è tutto fatto per il trasferimento di Brahim Diaz dal Real Madrid al Milan (che noi di Pianetamilan.it vi avevamo anticipato in anteprima). I due club avrebbero raggiunto un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro (possibile un’opzione di recompra).

Un’altra novità riguarda Bakayoko: il Chelsea, dopo diversi contatti con il Diavolo, starebbe riducendo il prezzo relativo al diritto di riscatto (l’iniziale richiesta era di 30 milioni di euro). Vedremo se queste operazioni andranno a buon fine, ma di sicuro il Milan è molto attivo sul mercato, cosa che sta generando molto entusiasmo in casa rossonera in vista dell’inizio della stagione.

