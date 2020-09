Berlusconi ricoverato al San Raffaele: comparsi sintomi del CoVid_19

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Silvio Berlusconi, 83 anni, ex Presidente del Milan ed oggi patron del Monza, è risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi.

L’ex Premier ha i sintomi del CoVid_19

Inizialmente asintomatico, Berlusconi è ricoverato da ieri sera presso l’ospedale San Raffaele di Milano per via della comparsa di alcuni sintomi del CoVid_19.

“Quadro clinico che non desta preoccupazioni”

Il ricovero di Berlusconi, secondo quanto si legge in una nota dello staff dell’ex proprietario del club rossonero, è stato deciso a scopo precauzionale. Il quadro clinico di Berlusconi, precisa la nota, non desta preoccupazioni.

Sarà assente per Milan-Monza, amichevole di ‘San Siro’

Berlusconi, al San Raffaele, è ospite, come in altri precedenti ricoveri, della sua solita stanza al sesto piano del nosocomio meneghino. Lo storico ex Presidente del Diavolo, logicamente, sarà assente a ‘San Siro‘ per Milan-Monza di domani sera.

