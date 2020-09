Calciomercato Milan – Paqueta, nessuna offerta per il brasiliano

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta viene da una buona prova in amichevole contro il Novara, ma il suo futuro al Milan è incerto.

Il futuro di Paqueta

Come viene riportato da Tuttosport, in questo momento non ci sono offerte per il brasiliano. Il Milan, di fonte a un’offerta di 25 milioni di euro potrebbe far partire il centrocampista, ma al momento non ci sono state proposte concrete. Paqueta interessa a Fiorentina e Lione, ma non c’è stato alcun affondo da parte delle due società per l’ex Flamengo.

