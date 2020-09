Roback: “Ho scelto il Milan con l’istinto. Ecco cosa mi ha detto Ibrahimovic”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Emil Roback, giovane attaccante del Milan, che ha fatto una bellissima figura nel primo test stagionale contro il Novara, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Expressen. In primo piano come sempre Zlatan Ibrahimovic: “Sa esattamente la mia situazione, ha vissuto tutto questo quando era giovane. Mi ha detto che all’inizio sarà difficile, ma che devo essere paziente. Certo che per me è una garanzia averlo qui al club, è svedese e sa come funziona tutto”.

La scelta di Roback

L’attaccante ha spiegato anche la sua scelta di andare al Milan: “Alla fine ho scelto il Milan. Ho scelto con il mio istinto, anche se sapevo che l’Arsenal aveva già un accordo con Hammarby. Una volta arrivato a Milano è stato tutto fantastico. Ho visitato Milanello e la struttura è fantastica”.

Che concorrenza

“Retroscena? Il Milan mi seguiva, ma continuavo a dirmi che non sarei andato in Italia perché allora ero pronto per il trasferimento in Inghilterra e all’Arsenal. Ho detto al mio agente che non volevo andare al Milan. Avevo capito che sia l’Arsenal e sia il Bayern Monaco erano interessati. Soprattutto gli inglesi volevano investire su di me”.

GALLIANI NON CI SARA’ QUESTA SERA. I MOTIVI >>>

BAKAYOKO, MOMENTI DECISIVI >>>