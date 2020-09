Calciomercato Milan – Bakayoko, la sua volontà può essere decisiva

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Bakayoko resta l’obiettivo numero uno del Milan, anche se il dialogo con il Chelsea procede a rilento. Il centrocampista vuole tornare in rossonero e ha già trovato l’accordo economico con Maldini e Massara, tuttavia gli inglesi continuano a sparare alto.

La volontà di Bakayoko

I contatti tra Milan e Chelsea sono costanti, ma il club londinese non molla la presa. La sensazione in ogni caso è che alla fine sarà decisiva la volontà di Bakayoko, che ha già fatto capire in più occasioni di voler tornare al Milan dopo l’esperienza in rossonero di due stagioni fa.

