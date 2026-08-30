L'Atalanta non molla l'idea Saelemaekers: risposta chiara del Milan

Continua il calciomercato del Milan e non si possono escludere sorprese dell'ultimo minuto, sia per quanto riguarda gli arrivi sia per quanto riguarda le partenze. Alexis Saelemaekers è finito, infatti, nel mirino dell'Atalanta.

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Il muro del Milan a pochi giorni dal gong del mercato

A parlare delle ultime mosse della Dea ci pensa il giornalista. Come nuovo esterno resta in corsa Jonathan Rowe del Bologna, con i nerazzurri che si stanno muovendo anche per Samuel Mbangula con contatti recenti. Per quanto riguarda Saelemaekers: l'Atalanta non molla l'idea di regalare il belga a Maurizio Sarri. Come scrive Di Marzio, almeno al momento, non è arrivata l'apertura da parte del Milan.Il mercato chiude il prossimo primo settembre e per il Milan sarà già difficile coprire i buchi rimasti nella rosa di Amorim. Quasi impossibile pensare che il Diavolo si liberi ora di un calciatore così utile tatticamente come

Il belga ha giocato come trequartista di sinistra in queste prime partite, ma nel 3-4-2-1 di Amorim può giocare in almeno altri tre ruoli:

Il ruolo di trequartista di destra

La posizione di esterno di centrocampo a sinistra

La casella di esterno di centrocampo a destra

Il jolly insostituibile per le rotazioni e il punto sulle cessioni

Un jolly dalla mediana in su che difficilmente Amorim si farà scappare, considerando anche che da metà settembre inizierà anche l'Europa League per il Milan e serviranno più giocatori possibili per le giuste rotazioni.

Vedremo quali saranno le prossime mosse del Diavolo: possibili le cessioni di Tomori e Fofana, mentre potrebbe arrivare un nuovo difensore centrale e anche un nuovo esterno da impiegare sulla fascia sinistra rossonera.