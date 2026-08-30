L'Atalanta non molla l'idea Saelemaekers: risposta chiara del Milan

Scenario pazzesco a pochissime ore dal gong del calciomercato rossonero. L'Atalanta piomba con forza su Alexis Saelemaekers: la posizione del Milan
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Continua il calciomercato del Milan e non si possono escludere sorprese dell'ultimo minuto, sia per quanto riguarda gli arrivi sia per quanto riguarda le partenze. Alexis Saelemaekers è finito, infatti, nel mirino dell'Atalanta.
Il muro del Milan a pochi giorni dal gong del mercatoIl mercato chiude il prossimo primo settembre e per il Milan sarà già difficile coprire i buchi rimasti nella rosa di Amorim. Quasi impossibile pensare che il Diavolo si liberi ora di un calciatore così utile tatticamente come Alexis Saelemaekers.
Il belga ha giocato come trequartista di sinistra in queste prime partite, ma nel 3-4-2-1 di Amorim può giocare in almeno altri tre ruoli:
- Il ruolo di trequartista di destra
- La posizione di esterno di centrocampo a sinistra
- La casella di esterno di centrocampo a destra
Il jolly insostituibile per le rotazioni e il punto sulle cessioniUn jolly dalla mediana in su che difficilmente Amorim si farà scappare, considerando anche che da metà settembre inizierà anche l'Europa League per il Milan e serviranno più giocatori possibili per le giuste rotazioni.
Vedremo quali saranno le prossime mosse del Diavolo: possibili le cessioni di Tomori e Fofana, mentre potrebbe arrivare un nuovo difensore centrale e anche un nuovo esterno da impiegare sulla fascia sinistra rossonera.
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