Calciomercato Milan – L’agente di Pessina e Brescianini in sede: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità di mercato e movimenti sospetti a ‘Casa Milan’. Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb’ Giuseppe Riso, agente di Matteo Pessina e Marco Brescianini, è in sede per parlare del futuro dei suoi giovani assistiti. Per quanto riguarda il primo, di proprietà dell’Atalanta, i rossoneri vantano una percentuale del 50% sulla sua futura rivendita. Uno scenario che sta spingendo la dirigenza a pensare ad un suo ritorno nel club che lo ha cresciuto.

Per quanto riguarda Brescianini, al vaglio alcune opzioni in Serie B, vista la volontà del Milan di favorire la sua crescita altrove. Una possibilità confermata anche da Frederic Massara in conferenza stampa.

REINA ALLA LAZIO: IL COMUNICATO UFFICIALE DEL MILAN >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>