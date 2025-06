Negli ultimi giorni si è spesso parlato dell'interesse del Bayern Monaco per Rafael Leao, attaccante del Milan. Il portoghese, che da non molto tempo ha firmato il proprio rinnovo di contratto, ha sempre dichiarato amore per il club rossonero, senza mai manifestare la volontà di andarsene. In un'intervista rilasciata proprio a 'Sports Illustrated' qualche tempo fa si era esposto così.