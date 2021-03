Calciomercato Milan – La priorità di Rudiger è rimanere al Chelsea | News

Milan, le parole di Rudiger sul suo futuro

Antonio Rudiger, difensore tedesco del Chelsea, è stato accostato negli ultimi mesi alla Roma e al Milan. Il giocatore dei ‘Blues’, in scadenza di contratto nel giugno del 2022, ha parlato del suo futuro. “Ero tranquillo anche ad inizio stagione quando le cose non andavano bene. Non posso di certo costringere i dirigenti a prolungare il mio contratto. Vedremo quello che succederà ma la mia priorità è rimanere al Chelsea”. Intanto pare sfumare un obiettivo di mercato del Milan.