Calciomercato Milan, la Juventus pensa a Jashari—
Un'altra storia di mercato riguarda da vicino il Milan. Tra i nomi individuati dalla dirigenza della Juventus per rinforzare il centrocampo c'è anche quello di Ardon Jashari. A riportare la notizia è 'La Gazzetta dello Sport' uscita questa mattina in edicola. Lo svizzero è arrivato in estate al Milan per 34 milioni di euro più bonus, ma la sua stagione recita solo 13 presenze stagionali, complice il grave infortunio al perone di inizio anno che lo ha rallentato completamente nel suo periodo di ambientamento. In caso di conferma di Modric, il minutaggio di Jashari al Milan potrebbe rimanere basso e quindi l'ex Bruges potrebbe guardarsi attorno per trovare una nuova soluzione. Ecco da dove nasce l'intuizione juventina per il classe 2002.
A chi servirebbe di più Jashari?—
La 'Rosea' poi ricorda che la Juventus seguiva il mediano del Milan già prima dell'approdo in Serie A, quindi ci sono pochi dubbi sulle sue qualità nonostante l'anno difficile a Milano. Per ora si tratta solamente di un'idea, in caso da approfondire a estate inoltrata. Ma alla Continassa tengono il nome di Ardon Jashari in lista come possibile colpo estivo per dare nuove soluzioni a Spalletti. Ma a chi servirebbe di più Ardon Jashari? Difficile dirlo. Le sue caratteristiche ci spingono a dire che forse sarebbe più indicata per lui una posizione più centrale, da play davanti alla difesa. Sarebbe perfetto per la mediana a due nel 4-2-3-1 di Spalletti, mentre al Milan dovrebbe specializzarsi nel ruolo che attualmente ricopre Modric, piuttosto che insistere come mezz'ala, posizione che forse richiede altre caratteristiche, di maggior fisicità, corsa e inserimento.
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