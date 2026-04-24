Domenica sera andrà in scena a 'San Siro' una delle classiche del calcio italiano, vale a dire Milan-Juventus , valida per la 34^ giornata di Serie A . Non solo, il big match vale tanto per le due squadre anche per quanto riguarda il discorso Champions League : il successo avvicinerebbe non di poco l'obiettivo stagionale delle due formazioni. Ma negli ultimi giorni si parla del Diavolo e della 'Vecchia Signora' anche per quanto riguarda il calciomercato . Infatti, sono diversi gli intrighi che legano i due club e riguardano tutti il centrocampo .

Sia Milan che Juventus hanno nella propria lista per rinforzare la mediana il colpo Leon Goretzka. Come raccontato più volte, il centrocampista lascerà il Bayern Monaco a parametro zero e le due italiane sono tra le squadre più avanti per il calciatore, con la novità delle ultime ore che riguarda la priorità dei bianconeri spostata sull'ingaggio di Bernardo Silva e non del tedesco.