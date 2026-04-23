Oltre all'attacco, il Milan ha intenzione di regalare a Massimiliano Allegri un innesto di spessore per ogni reparto durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Per quanto riguarda la zona offensiva sono diversi i nomi, ma a centrocampo sembra essere uno il prescelto del club di Via Aldo Rossi. Parliamo, ovviamente, di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco ha già annunciato il suo addio al Bayern Monaco a fine anno e tra le squadre maggiormente interessate a lui c'è anche il Milan. Oltre ai costi che non saranno bassi, un altro possibile ostacolo è rappresentato dalla concorrenza, specialmente quella italiana della Juventus. Ma nelle ultime ore, sembra che il club bianconero abbia altre necessità a centrocampo.