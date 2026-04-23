Matteo Moretto, nell'ultimo video YouTube di Fabrizio Romano, dà importanti aggiornamenti sull'interesse della Juventus per Goretzka, centrocampista nel mirino del Milan per il prossimo calciomercato
Oltre all'attacco, il Milan ha intenzione di regalare a Massimiliano Allegri un innesto di spessore per ogni reparto durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Per quanto riguarda la zona offensiva sono diversi i nomi, ma a centrocampo sembra essere uno il prescelto del club di Via Aldo Rossi. Parliamo, ovviamente, di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco ha già annunciato il suo addio al Bayern Monaco a fine anno e tra le squadre maggiormente interessate a lui c'è anche il Milan. Oltre ai costi che non saranno bassi, un altro possibile ostacolo è rappresentato dalla concorrenza, specialmente quella italiana della Juventus. Ma nelle ultime ore, sembra che il club bianconero abbia altre necessità a centrocampo.
Il giornalista sportivo Matteo Moretto, nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato delle mosse della Juventus, strettamente connesse con quelle del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole su Goretzka e l'interesse bianconere.