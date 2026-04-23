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La Juventus fa un favore al Milan, Moretto: “Priorità dei bianconeri non è Goretzka, ma Bernardo Silva”

matteo Moretto sull'interesse della Juventus per Leon Goretzka
Matteo Moretto, nell'ultimo video YouTube di Fabrizio Romano, dà importanti aggiornamenti sull'interesse della Juventus per Goretzka, centrocampista nel mirino del Milan per il prossimo calciomercato
Redazione

Oltre all'attacco, il Milan ha intenzione di regalare a Massimiliano Allegri un innesto di spessore per ogni reparto durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Per quanto riguarda la zona offensiva sono diversi i nomi, ma a centrocampo sembra essere uno il prescelto del club di Via Aldo Rossi. Parliamo, ovviamente, di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco ha già annunciato il suo addio al Bayern Monaco a fine anno e tra le squadre maggiormente interessate a lui c'è anche il Milan. Oltre ai costi che non saranno bassi, un altro possibile ostacolo è rappresentato dalla concorrenza, specialmente quella italiana della Juventus. Ma nelle ultime ore, sembra che il club bianconero abbia altre necessità a centrocampo.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto, nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato delle mosse della Juventus, strettamente connesse con quelle del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole su Goretzka e l'interesse bianconere.

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"Ad oggi Goretzka per la Juventus scende leggermente. La Juventus sta avendo contatti per Goretzka, ma ad oggi la priorità è più un calciatore alla Bernardo Silva e non un calciatore alla Goretzka. Quindi ad oggi Goretzka per la Juve scende leggermente, Bernardo si alza un po'".

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