Calciomercato Milan – Krunic ha comunicato al Diavolo di voler andare via

Nelle ultime ore si sta sviluppando sempre più la trattativa per il passaggio di Rade Krunic al Fenerbahce. Il centrocampista bosniaco, molto gradito a Stefano Pioli, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club turco, ma il Diavolo avrebbe fatto muro, non avendo intenzione di lasciarlo partire. Soprattutto a 7 milioni di euro, come proposto dalla società anatolica.