Calciomercato Milan – Difensore, spunta un nome nuovo dall’Argentina

Secondo quanto riportato da 'Tyc Sports', il Milan avrebbe messo gli occhi su un nuovo profilo per la difesa. Si tratta di Marco Pellegrino, classe 2002 in forza alla Platense. L'affare sarebbe condotto addirittura dal presidente della società albiceleste, Sebastian Ordonez, che potrebbe presentarsi in Italia nelle prossime ora per accelerare le operazioni. LEGGI ANCHE: Milan, le interessanti rivelazioni di Rafael Leao >>>