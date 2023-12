Milan, Krunić via a gennaio? L’impatto a bilancio dell’eventuale addio

Segno abbastanza evidente di un addio imminente nel calciomercato di gennaio è quanto avvenuto in Milan-Frosinone, quando Rade Krunić non si è scaldato con i compagni. D'altronde dalla Turchia da diverse settimane parlano di un piano ben preciso del Fenerbahçe per un trasferimento già nella sessione invernale. E le indiscrezioni delle ultime ore parlerebbero di un ingaggio raddoppiato rispetto a quello che percepisce in rossonero.

Milan, quale sarebbe l'impatto a bilancio in caso di cessione di Rade Krunić? — Se effettivamente Rade Krunić dovesse partire a gennaio, quale sarebbe l'impatto a bilancio per il Milan? A rispondere a questa domanda ci hanno pensato i colleghi di 'Calcio e Finanza'. Il bosniaco è arrivato in rossonero nel 2019 per 8,74 milioni di euro, per cui a giugno 2023 il suo valore netto a bilancio era di circa 2,4 milioni. Se poi ci aggiungiamo i sei mesi trascorsi fino a gennaio la cifra si abbasserebbe a 1,8 milioni.

Ora, cifre precise ancora non ce ne sono, ma le ultime indiscrezioni parlano di una base di 10 milioni di euro, che farebbero ammontare la plusvalenza a 8,2 milioni di euro. A questa cifra si dovrebbero poi aggiungere i risparmi su ammortamento e sullo stipendio per sei mesi, per un totale di 1,6 milioni. Ammesso e non concesso che le cifre siano queste l'impatto sul bilancio 2023/2024 del Milan, in seguito alla cessione di Rade Krunić sarebbe di 9,8 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Milan, dubbi sul rientro di Leao. Mercato: via Krunic, arriva ... >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.