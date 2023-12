Calciomercato Milan – Krunic, addio probabile: destinazione Fenerbahçe

Una prova in più del fatto che un suo addio a gennaio, in destinazione Fenerbahçe, è sempre più probabile. I gialloblu di Istanbul, come si ricorderà, volevano Krunic già in estate. Il Milan, però, disse di no perché mancava un vice di Ismaël Bennacer. Ora, però, che il franco-algerino è tornato, l'affare si può chiudere.

Il Fenerbahçe di Džeko gli darebbe il doppio dello stipendio — Per la felicità di Krunic, che spingeva da mesi per raggiungere il connazionale Edin Džeko al Fenerbahçe e che, finora, non aveva trovato l'accordo con il Milan per un eventuale rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2025. D'altronde, sul Bosforo gli raddoppierebbero lo stipendio, da 1,5 a 3 milioni di euro netti a stagione. LEGGI ANCHE: Mercato Milan: via Krunic? Pronto un gran colpo in Premier League >>>

