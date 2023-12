Milan, la bella notizia è il rientro di Bennacer. Incognita Coppa d’Africa

L'incognita, per Bennacer, ora si chiama Coppa d'Africa: a gennaio 2024, infatti, potrebbe essere convocato dalla sua Nazionale per partecipare alla prestigiosa manifestazione. "Partirò solo se sarò al cento per cento — ha ammesso Bennacer —. L’importante per ora è ritrovare il ritmo. Dopo sette mesi di perseveranza, lotta e duro lavoro, finalmente vedo la luce in fondo al tunnel".

Tempi di recupero abbattuti da un mese — Il 'CorSera' ha evidenziato come, grazie alla determinazione del ragazzo ed al lavoro dello staff medico del Milan, guidato dal dottor Stefano Mazzoni, Bennacer abbia abbattuto i tempi i recupero previsti di oltre un mese. LEGGI ANCHE: Mercato Milan: via Krunic? Pronto un gran colpo in Premier League >>>

