Il Milan ha ufficializzato il trasferimento di Andrej Kostić allo Sparta Rotterdam con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2027. Per l'attaccante montenegrino classe 2007, acquistato in questa sessione estiva di calciomercato dal Partizan Belgrado, si tratta della terza uscita del club rossonero con questa modalità dopo quelle di Zachary Athekame e David Odogu. Un'operazione avallata dal tecnico Rúben Amorim per garantire al talento continuità e crescita nel massimo campionato olandese, la Eredivisie.

I dettagli dell'operazione Kostić e il retroscena Milan Futuro

La scelta dello Sparta Rotterdam e l'accordo sullo stipendio

L'entusiasmo del DT Nijkamp: "Ha doti in linea con il nostro profilo"

Kostić era stato prelevato a fine marzo dal Partizan Belgrado per una cifra complessiva di 8 milioni di euro (3,5 milioni di parte fissa e 4,5 di bonus), oltre a una percentuale sulla futura rivendita a favore del club serbo. Dopo aver svolto l'intera preparazione pre-campionato agli ordini di Rúben Amorim e aver disputato 45 minuti nell'amichevole di Glasgow contro il Celtic, il centravanti era stato temporaneamente aggregato al Milan Futuro. Tuttavia, la Serie D sotto la guida di Sergio Navarro Barquero è stata ritenuta una vetrina troppo stretta per lo status e le qualità del ragazzo, che vanta già un ottimo storico realizzativo nella massima serie serba.Lo Sparta Rotterdam è stato il club più lesto e convincente a vincere la fitta concorrenza di mercato. La società olandese ha garantito al Milan la copertura totale dello stipendio dell'attaccante per l'intera durata della stagione, assicurando contestualmente al giocatore una maglia da titolare in un torneo formativo e competitivo come la Eredivisie. La scelta sposa in pieno la linea societaria di Via Aldo Rossi, volta a valorizzare i propri giovani talenti all'estero senza perdere il controllo del loro cartellino.Grandissima soddisfazione è stata espressa dal direttore tecnico dello Sparta Rotterdam, Gerard Nijkamp, che ha commentato così l'innesto del nuovo centravanti: «Andrej è un giocatore che possiede molte qualità in linea con il profilo che cercavamo per il nostro reparto offensivo. Nonostante la giovane età, vanta già una notevole esperienza ai massimi livelli. Nella scorsa stagione ha collezionato 35 presenze con il Partizan, realizzando 11 gol. Siamo convinti che lo Sparta rappresenti l'ambiente ideale per lui e ci aspettiamo che rafforzi il nostro attacco».