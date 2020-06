Calciomercato Milan – Kjaer si gioca ora il suo futuro in rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Simon Kjaer, complici anche gli infortuni di Mateo Musacchio e Leo Duarte, sarà titolare in questo finale di stagione in difesa insieme ad Alessio Romagnoli. Il danese vuole restare e farà di tutto per guadagnarsi la conferma, cosa che la società sembra intenzionata a fare, anche perchè il riscatto di 2,5 milioni di euro da dare al Siviglia non può considerarsi certamente proibitivo.

Con Musacchio che ha terminato la stagione (probabilmente andrà al Valencia), Kjaer può prendersi il Milan anche nella prossima stagione. L’Intesa con Romagnoli sta crescendo, così come si è visto nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Il difensore centrale cercherà di dare il massimo, sperando di non avere alcun intoppo fisico, così come è successo nel corso della stagione. Pioli fa i dovuti scongiuri, anche se in alternativa c’è il giovane Gabbia.

Il Milan cerca l’approdo in Europa, e da questo punto di vista Kjaer è uno dei più esperti della rosa, visto che tra Lilla, Fenerbahce e Siviglia, l’appuntamento tra Europa League e Champions è stato praticamente fisso. Quella dell’Atalanta per il difensore è stata solo una tappa, mentre il Milan può diventare qualcosa di più. Kjaer vuole rimanere, ma l’ultima parola spetterà al club rossonero (e a Rangnick) che dovrà decidere se riscattarlo o meno. INTANTO RANGNICK POTREBBE ARRIVARE CLAMOROSAMENTE IN ANTICIPO. LO SCENARIO, CONTINUA A LEGGERE >>>

