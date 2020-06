Allenatore Milan – Rangnick potrebbe arrivare in anticipo: lo scenario

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan cerca di compattarsi in questo finale di stagione per raggiungere l’Europa League, ma è chiaro che l’ombra di Ralf Rangnick è sempre più ingombrante.

L’obiettivo del Milan è quello di lasciare il più tranquillo possibile Pioli, ma è stato messo in conto anche un piano B: nel caso in cui i risultati non fossero all’altezza delle aspettative, l’arrivo di Rangnick potrebbe subire delle significative accelerazioni. La squadra rossonera è in questo momento settima in classifica e non sono consentiti crolli: l‘Europa League è l’unico obiettivo rimasto di un’annata molto complicata. INTANTO I RAPPORTI TRA GAZIDIS E IBRAHIMOVIC SONO FREDDI, CONTINUA A LEGGERE >>>

