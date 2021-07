Calciomercato Milan – Kjaer, il suo rinnovo è sempre più vicino | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: si avvicina il rinnovo di Simon Kjaer con il club rossonero. Pronto un prolungamento fino al 2023

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul rinnovo di Simon Kjaer con il Milan. Continuano in maniera costruttiva i contatti tra il club rossonero e l'agente del danese. L'idea comune è quella di andare insieme fino al 2023 : la società è ben lieta di mettere Kjaer al centro del progetto, così come il difensore di restare. Sarebbe felice del rinnovo anche Stefano Pioli , che vorrebbe nominare il danese come nuovo capitano della squadra.

Discorso diverso invece per Alessio Romagnoli. Anche lui, come Kjaer, è in scadenza nel 2022, ma la sensazione è che non ci sarà alcun prolungamento. L'ex Sampdoria cercherà di "difendere" il proprio ingaggio o possibilmente aumentarlo, ma il Milan non sembra intenzionato a investire su di lui. L'obiettivo è sempre quello di ridurre i costi. Per questo è possibile che Romagnoli vada in scadenza nel 2022 senza rinnovo ma senza neanche una cessione quest'estate. Intanto parla Tomori: "Il Milan è un sogno". Le dichiarazioni del difensore.