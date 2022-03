Calciomercato Milan – Kessié-Barcellona, nuovi contatti per chiudere

Franck Kessié lascerà il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Si accaserà a parametro zero al Barcellona. Che lo vuole il prima possibile

Franck Kessié lascerà il Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Questa, ormai, è praticamente una certezza. Ma dove finirà il centrocampista ivoriano? Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Barcellona è in forte pressing per Kessié. Presto ci sarà un importante incontro con il suo agente, George Atangana, per definire il suo trasferimento in blaugrana a partire dal prossimo 1° luglio.

Kessié, ha commentato il quotidiano romano, ha da tempo deciso di non prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno con il club di Via Aldo Rossi, alle cifre proposte dalla dirigenza del Milan e si è guardato attorno alla ricerca dell'offerta economica migliore. Ha ricevuto importanti proposte dalla Premier League inglese ma l'idea Barcellona lo ha gratificato molto. Motivo per cui nelle ultime settimane c'è stata un'accelerata per la conclusione del suo approdo in Catalogna.

In Spagna, per esempio, sono quasi certi che Kessié, nel calciomercato estivo, passerà dal Milan al Barcellona per rinforzare la mediana di Xavi. Manca, però, ancora un accordo definitivo sulle cifre. Il Barça ha offerto a Kessié 6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 30 giugno 2027. La richiesta di Atangana è di 8 milioni di euro netti all'anno, più una ricca commissione alla firma.

Nei prossimi giorni, dunque, nuovi contatti tra Kessié e il Barcellona per provare a chiudere subito, prima dell'estate. Il club presieduto da Joan Laporta, infatti, non vorrebbe partecipare ad aste sul numero 79 del Milan. Sullo sfondo restano vigili, nel caso in cui saltasse l'operazione, anche Tottenham e Newcastle in Inghilterra e PSG in Francia.

Ma era tanto difficile, per il Milan, trattenere Kessié nel prossimo calciomercato? L?offerta del Diavolo era ottima, considerando che, attualmente, l'ivoriano percepisce 2,2 milioni di euro netti. Il Milan ha offerto 5 milioni di euro netti a stagione per il primo anno, 5,5 per il secondo e 6 per il terzo. Con l'ingaggio che sarebbe salito a 6,5 per il quarto e quinto anno di contratto.

Ma, su queste basi, Kessié non ha mai aperto all'ipotesi rinnovo. Saranno, dunque, le ultime luci a 'San Siro' del Kessié milanista, prima di seguire la strada già percorsa da Gianluigi Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu qualche mese fa. Milan, spunta un'alternativa a Sanches. Le ultime news di mercato >>>

