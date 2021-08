Calciomercato Milan – Kessie alza l’asticella: la richiesta dell’ivoriano

Le ultime sul calciomercato del Milan: continua la trattativa con Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano alza la posta

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul rinnovo di Franck Kessie con il Milan. Non siamo a un punto di non ritorno, ma la situazione si è complicata. Il club rossonero e l'ivoriano vogliono andare avanti insieme, ma l'asticella si sta alzando pericolosamente. L'intesa è possibile, ma richiederà più tempo rispetto a quanto si pensasse qualche tempo fa.

Ricordiamo che Kessie, durante le Olimpiadi, aveva rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta che sembravano mettere la strada in discesa: "Voglio restare per sempre, quando torno dall’Olimpiade sistemeremo tutto". Gli incontri con George Atangana, procuratore del centrocampista, non hanno però portato alla fumata bianca. La proposta del Milan era strutturata su una base di 6 milioni con l'inserimento di diversi bonus per arrotondare ulteriormente l'ingaggio. La richiesta di Kessie è invece quella di 7 milioni netti per poi arrivare a 8,5 con i bonus.

Kessie è consapevole di aver dato tanto al Milan e dunque si aspetta un riconoscimento da top player, ma la società considera le cifre richieste esagerate. Va registrato inoltre l'interesse da parte del Liverpool e del Tottenham: al momento non ci sono offerte concrete, ma le inglesi sono alla finestra in attesa di sviluppi. Ora cosa succederà? Il Milan e Kessie possono andare avanti insieme, ma bisogna venirsi incontro. Il club rossonero continua ad avere fiducia per la fumata bianca. Intanto domani sbarca Bakayoko. E non è finita qui per il Milan...