Calciomercato Milan – Domani sbarca Bakayoko. E non è finita… | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Tiemoué Bakayoko è in procinto di firmare con i rossoneri. Domani sbarcherà in Italia

Domani sarà il giorno del ritorno al Milan di Tiemoué Bakayoko . Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista sarà il rinforzo numero nove di questa sessione di calciomercato per il Diavolo, ma non è finita qui. L'obiettivo di Maldini e Massara è quello di prendere due jolly tra la fascia e la trequarti. Nel mirino ci sono Yacine Adli e Jesus Corona , che hanno già manifestato la loro volontà di vestire la maglia rossonera.

Fino a questo momento le spese in entrata del Milan ammontano a 60,7 milioni di euro, a cui se ne aggiungeranno 12 tra un anno, nel caso in cui i prestiti come quello di Florenzi o Pellegri si trasformeranno in acquisti a titolo definitivo. Il totale è destinato ad aumentare ovviamente nel caso in cui si concretizzassero gli acquisti di Yacine Adli dal Bordeaux e Jesus Corona dal Porto. Il Milan, per entrambi, non vorrebbe andare oltre i 20milioni di euro. Per il momento il club rossonero si gode il ritorno di Bakayoko: l'ex Napoli domani sbarcherà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto con il Diavolo.