Milan, Pellegri si presenta in conferenza | LIVE NEWS

Pellegri, nuovo acquisto del Milan, si presenta in conferenza stampa. Ecco tutte le parole dell'attaccante rossonero riprese live.

Il nuovo acquisto del Milan, l'attaccante Pietro Pellegri, parlerà in conferenza stampa per presentarsi ai rossoneri. Arrivato dal Monaco, è stato ufficializzato nella giornata di ieri. Operazione chiusa in prestito a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, che può diventare obbligo al raggiungimento di un tot di presenze. In caso di obbligo, anche 1 milione di bonus e il 15% sulla futura rivendita. Era considerato un grande talento, ma alcuni problemi fisici l'hanno rallentato. Si tratta di un classe 2001, quindi ancora molto giovane. Ha scelto il numero 46. Restate su 'PianetaMilan.it' per non perdere neanche una dichiarazione di Pellegri in conferenza direttamente da Milanello.