Calciomercato Milan – Messias buona occasione per il Diavolo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Junior Messias continua a essere nel mirino del club rossonero. Il punto sulla trattativa

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul calciomercato del Milan e su Junior Messias . Il brasiliano è nel mirino della società, soprattutto se dovesse andare via Samu Castilleo. Il Crotone sa di aver tra le mani un giocatore seguito da molti club, tra cui Fiorentina e Torino , e dunque tira la corda. E' anche vero, però, che stiamo parlando di un calciatore di 30 anni e quindi sarà impossibile strappare un prezzo superiore ai 10 milioni di euro.

Messias in ogni caso viene considerata una buona opportunità da parte del Milan. Come detto, il suo destino si intreccia alla cessione di Samu Castillejo, che potrebbe andare al Getafe. Il club spagnolo sta incassando otto milioni dalla cessione di Cucurella al Brighton, e quindi questo aspetto potrebbe spianare la strada all'arrivo del brasiliano a San Siro. Indipendentemente dal nome la volontà del Milan è quella di acquistare un trequartista che possa alternarsi con Brahim Diaz. In pole Jesus Corona del Porto. Intanto domani sbarca Bakayoko. E non è finita qui per il Milan...