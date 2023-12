Calciomercato Milan – Si guarda in Premier League: opzioni Kelly e Kiwior

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , dovrà per forza di cose cercare un difensore centrale. I brutti ko di Kalulu e Pellegrino, a cui si unito Thiaw, lasciano i rossoneri senza tre pedine importanti e con pochissime, se non zero, alternative nel ruolo. Del mercato rossonero, parla anche l'edizione odierna di 'Tuttosport'.

Calciomercato Milan, sguardo in Premier

Oltre a Gabbia, scrive il quotidiano, il Milan starebbe seguendo due piste per il prossimo calcomercato invernale. Il primo sarebbe Lloyd Kelly del Bournemouth. Il club, però, al momento non sarebe intenzionato ad aprire a una cessione. Il Milan sarebbe in pole per giugno. L’altro obiettivo, sempre in Premier, sarebbe Jakub Kiwior. L'Arsenal, al momento, non sarebbe aperto alla cessione in prestito. Vedremo se i rossoneri riusciranno a portare a casa un difensore nel calciomercato invernale.