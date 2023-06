Calciomercato Milan – Si a Kamada, poi si cambia rotta

Con l'addio ufficiale al Milan di Paolo Maldini i rossoneri cambieranno le strategie in questo calciomercato: il Diavolo, con Furlani e Moncada, potrebbe essere alla ricerca di profili nuovi rispetto a quelli visionati in precedenza da Massara e lo stesso ex capitano rossonero. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport partendo dal possibile primo arrivo, quello di Daichi Kamada.